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Tabaski 2026 : Le Sénégal et la Mauritanie facilitent l’importation de bétail

Vendredi 17 Avril 2026 - 08:50

Tabaski 2026 : Le Sénégal et la Mauritanie facilitent l’importation de bétail
Le ministre de l’Élevage, Sid Ahmed Ould Ahmed, et son homologue sénégalais, Mabouba Diagne, sont convenus de faciliter l’importation de bétail pour les préparatifs de l’Aïd al-Adha (Tabaski).


Cette décision, prise en marge de la conférence régionale de la FAO à Nouakchott, vise à assurer la « fluidité de l’approvisionnement et de répondre aux besoins du marché sénégalais ». Les discussions ont également porté sur le renforcement de la coopération frontalière via la création de « marchés du bétail organisés » et un cadre réglementaire pour les acteurs du secteur.



Les deux ministres ont également abordé l'accélération d'un projet conjoint, financé par la Banque africaine de développement (BAD), destiné à opérer une « transformation durable dans le secteur de l’élevage » des deux pays. Ce partenariat ambitionne de garantir le développement des échanges commerciaux tout en assurant la « professionnalisation des transactions » entre la Mauritanie et le Sénégal.


MS/NDARINFO
 

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