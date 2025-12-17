Diaspora sénégalaise : 2 211 milliards de FCFA envoyés, un record historique

Les transferts d’argent effectués par les Sénégalais de l’extérieur ont atteint un montant record de 2 211 milliards de francs CFA en 2024, selon les données publiées par la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Ce volume dépasse largement l’aide publique au développement et représente près de 12 % du PIB national.





En 2023, les envois de fonds étaient estimés à 1 600 milliards de FCFA. Cette hausse continue confirme le rôle crucial de la diaspora dans l’économie sénégalaise, tant sur le plan social que financier.





« Cette diaspora est notre or financier », a déclaré récemment le Premier ministre Ousmane Sonko, appelant à en faire un acteur clé du financement de la souveraineté économique. Le gouvernement a ouvert de nouveaux canaux d’investissement à destination des expatriés, notamment à travers les Diaspora Bonds.





La troisième opération d’Appel public à l’épargne (APE), bouclée cette année, a permis de mobiliser 450 milliards de FCFA, contre un objectif initial de 300 milliards, soit 150 % de taux de couverture. Cette levée de fonds a vu la participation de la diaspora dans plus de 45 pays, aux côtés des investisseurs résidents et régionaux.





Ces ressources offrent une source de financement immédiate en devises, permettant de soulager la dette publique et de renforcer les réserves de change. Le gouvernement espère ainsi limiter le recours aux marchés internationaux, souvent plus coûteux.





Le succès de ce mécanisme pourrait favoriser à terme la création d’une base d’investisseurs stables, liée au pays par des intérêts à la fois économiques et patriotiques, et favoriser une gestion plus rigoureuse et transparente des fonds publics.



MS



