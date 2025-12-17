Richard-Toll : un plan pour sauver le tilapia du lac de Guiers

Un plan de gestion durable de la pêche au tilapia du lac de Guiers, a été adopté à Richard-Toll, a annoncé mardi la direction de la pêche continentale, en collaboration avec le service départemental des pêches de Dagana et les pêcheurs locaux.





Ce plan, fruit d’un processus participatif financé par la FAO, a été élaboré avec l’appui du Centre de recherche océanographique de Dakar-Thiaroye. Il prévoit notamment un repos biologique de deux mois par an, la réglementation des engins de pêche, l’interdiction de certains outils, et la fixation d’un maillage minimum de 40 millimètres.





“Ce document marque un tournant dans l’organisation de la pêche artisanale dans cette zone sensible”, a déclaré Mbeugué Gaye Fall, directrice de la pêche continentale, lors de l’atelier de validation. Elle a rappelé que l’activité reste réglementée par l’obligation d’un permis délivré par le ministère de tutelle.





Selon le directeur de cabinet du ministre des Pêches, le tilapia est l’une des espèces les plus abondantes du lac de Guiers, jouant un rôle clé dans la sécurité alimentaire et les revenus des pêcheurs.





Toutefois, la production connaît une baisse drastique, tombant à 6 000 tonnes annuelles contre 30 000 à 50 000 tonnesil y a quelques années. Le phénomène s’explique par le changement climatique, la dégradation des écosystèmes, la pollution et les aménagements hydro-agricoles.





Pour accompagner ce plan, le ministère des Pêches et de l’Économie maritime prévoit la construction d’infrastructures de commercialisation, dont un marché au poisson à Richard-Toll et un autre à Ourossogui.



APS



