Sénégal : l’Assemblée nationale adopte un budget de plus de 32 milliards pour le secteur des pêches

L’Assemblée nationale a adopté, mercredi, le budget 2026 du ministère des Pêches et de l’Économie maritime, arrêté à 32,5 milliards FCFA, selon le rapport présenté en séance plénière. Ce montant confirme le positionnement stratégique du secteur dans les priorités économiques du gouvernement.





Selon le document parlementaire, 43,8 % des crédits seront orientés vers le développement des infrastructures et transports maritimes, notamment dans le cadre de la modernisation du réseau portuaire et de la navigation intérieure.





Deux programmes captent à eux seuls 70 % du budget total : Pêche et Aquaculture d’une part, et Infrastructures, Transports fluvio-maritimes et Ports d’autre part. Cette répartition reflète la volonté de soutenir la compétitivité du secteur, de renforcer la durabilité halieutique et de stimuler l’intégration des filières de transformation.





Le budget s’articule autour de sept programmes, couvrant notamment le pilotage administratif, l’encouragement à la pêche, la gestion des industries annexes et le soutien aux acteurs économiques.





Les parlementaires ont insisté sur la nécessité d’un suivi rigoureux de la mise en œuvre budgétaire, afin de maximiser les retombées sur l’économie bleue et les communautés côtières.



MS



