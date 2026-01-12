Connectez-vous
Diomaye au Koweït : une visite stratégique pour dynamiser la coopération économique sénégalo-koweïtienne

Lundi 12 Janvier 2026

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectue une visite officielle au Koweït du 12 au 14 janvier 2026, à l'invitation de Son Altesse l'émir Cheikh Mechaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah.

Cette première visite présidentielle à l'étranger en 2026 témoigne de la solidité des relations bilatérales entre Dakar et Koweït City et de la volonté du Sénégal de renforcer ses partenariats économiques avec les États du Golfe.

 

Dans une déclaration exclusive au journal « Le Soleil », le chargé d'Affaires de l'ambassade du Koweït à Dakar, Abdulrahman Abdullah Al-Shatti, a souligné que « la visite du Président s'inscrit dans le cadre de la politique du Sénégal visant à renforcer la coopération avec des partenaires fiables ».

Le diplomate koweïtien a rappelé que son pays est l'un des principaux partenaires du Sénégal dans le domaine du développement depuis plusieurs décennies, notamment à travers les contributions du Fonds koweïtien pour le développement économique arabe, qui a financé de nombreux projets d'infrastructures, d'agriculture, d'énergie et d'eau.

 

Le chef de l'État tiendra des entretiens officiels de haut niveau avec les autorités politiques du Koweït. Ces rencontres seront consacrées à l'élargissement de la coopération bilatérale et à l'échange de points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Abdulrahman Abdullah Al-Shatti a déclaré que cette visite aura « des résultats positifs concrets et contribuera significativement au renforcement de la coopération pour le développement économique afin de servir leurs intérêts communs et soutenir leurs efforts en vue d'un développement durable ».

Avec LE SOLEIL


 


SERVICES