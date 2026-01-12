Connectez-vous
Donald Trump exhorte Cuba à "accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard"

Lundi 12 Janvier 2026

Le président américain Donald Trump a exhorté dimanche Cuba à accepter "avant qu'il ne soit trop tard" un accord, sans préciser sa nature, et que le pays ne se retrouve sans pétrole ni argent vénézuéliens.


Donald Trump exhorte Cuba à "accepter un accord, avant qu'il ne soit trop tard"

"Il n'y aura plus de pétrole ou d'argent à destination de Cuba — zéro !", a écrit le président américain sur son réseau social Truth Social. "Je suggère fortement qu'ils acceptent un accord, avant qu'il ne soit trop tard".
 

Cuba "est une nation libre, indépendante", et "personne ne dicte quoi faire" à ce pays, a rapidement réagi sur X son président Miguel Diaz-Canel.

 "Cuba n'agresse pas, elle est agressée par les États-Unis depuis 66 ans, et elle ne menace pas, elle se prépare, prête à défendre la Patrie jusqu'à la dernière goutte de sang".
 

Les propos de Donald Trump interviennent une semaine après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro.

 L'opération, menée de nuit à Caracas, a coûté la vie à des dizaines de membres des forces de sécurité vénézuéliennes et cubaines.
 

"Cuba a vécu pendant de nombreuses années grâce aux importantes quantités de pétrole et d'argent provenant du Venezuela. En échange, Cuba a fourni des 'services de sécurité' aux deux derniers dictateurs vénézuéliens, mais c'est fini !", a ajouté Donald Trump.
 

À partir de 2000, Cuba a signé un accord de coopération avec le Venezuela du président Hugo Chavez (1999-2013), prévoyant un approvisionnement en pétrole contre l'envoi de médecins et d'enseignants.
 

Peu de temps auparavant, Donald Trump avait republié un message suggérant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio pourrait devenir président de Cuba, l'accompagnant de ce commentaire : "Ça me semble bien !"
 

Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a affirmé sur X que "le droit et la justice étaient du côté de Cuba". "Les États-Unis se comportent comme un criminel hégémonique et incontrôlable qui menace la paix et la sécurité, non seulement à Cuba et dans cet hémisphère mais aussi dans le monde entier".
 

L'élu républicain de Floride Mario Diaz-Balart a lui salué les propos du président américain affirmant que "la tyrannie à Cuba ne survivra pas au second mandat du président Trump".
 

MS/CSS/NDARINFO

 


