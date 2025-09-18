Drame à Mboro-sur-Mer : Le corps d’un jeune sauveteur retrouvé après avoir sauvé un garçon de la noyade

Le corps sans vie d’un jeune homme, âgé de 27 ans, a été retrouvé mercredi à Khondio, après avoir été porté disparu depuis mardi, alors qu’il venait de sauver un garçon de la noyade à Mboro-sur-Mer, dans la commune de Darou Khoudoss (Tivaouane, ouest).



Les faits se sont déroulés vers 18 heures, lorsqu’un jeune garçon en difficulté dans l’eau a été secouru par le chauffeur, domicilié à Mboro. Une fois le garçon sauvé et hors de danger, ses camarades ont constaté la disparition du sauveteur. Malgré les recherches immédiates menées sur la plage, aucune trace de la victime n’a pu être retrouvée.



Le corps du jeune homme a été repêché le lendemain matin, vers 10 heures, au large de Khondio, situé dans la même commune. Les habitants de la localité ont alerté la gendarmerie de Mboro, qui a procédé à l’intervention des sapeurs-pompiers. La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane pour les besoins des investigations.



Cet acte héroïque, qui a malheureusement tourné au drame, souligne la bravoure du jeune sauveteur, dont le geste courageux a permis de sauver une vie, mais qui a payé de sa propre vie dans l’accomplissement de son devoir.



