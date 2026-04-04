Drame à Sédhiou : 75 blessés graves lors de la retraite aux flambeaux

La traditionnelle retraite aux flambeaux, organisée hier soir en prélude à la fête nationale, a viré au drame à mi-chemin de son parcours. Un incident majeur, provoqué par un rapprochement excessif au sein du cortège, a entraîné l'embrasement simultané de plusieurs torches, créant un véritable effet de brasier immédiat.





La situation a rapidement dégénéré lorsqu'un mouvement de panique a saisi les participants, principalement des jeunes. En tentant de se protéger, nombre d'entre eux ont jeté leurs flambeaux à terre. Ce geste a malheureusement propagé le liquide inflammable contenu dans les réservoirs sur les personnes situées à proximité, aggravant instantanément le bilan des victimes.





Le bilan hospitalier est lourd : 75 blessés souffrant de brûlures ont été officiellement dénombrés. Parmi les victimes, trois cas graves de brûlures au second degré ont été signalés. L'ensemble des blessés a été évacué et pris en charge en soins intensifs à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba.



MS



