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Drame à Sédhiou : 75 blessés graves lors de la retraite aux flambeaux

Samedi 4 Avril 2026 - 12:13

Drame à Sédhiou : 75 blessés graves lors de la retraite aux flambeaux
La traditionnelle retraite aux flambeaux, organisée hier soir en prélude à la fête nationale, a viré au drame à mi-chemin de son parcours. Un incident majeur, provoqué par un rapprochement excessif au sein du cortège, a entraîné l'embrasement simultané de plusieurs torches, créant un véritable effet de brasier immédiat.


La situation a rapidement dégénéré lorsqu'un mouvement de panique a saisi les participants, principalement des jeunes. En tentant de se protéger, nombre d'entre eux ont jeté leurs flambeaux à terre. Ce geste a malheureusement propagé le liquide inflammable contenu dans les réservoirs sur les personnes situées à proximité, aggravant instantanément le bilan des victimes.


Le bilan hospitalier est lourd : 75 blessés souffrant de brûlures ont été officiellement dénombrés. Parmi les victimes, trois cas graves de brûlures au second degré ont été signalés. L'ensemble des blessés a été évacué et pris en charge en soins intensifs à l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba.

MS

 

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