Ebola de retour en RDC : 15 morts déjà recensés

Le virus Ebola refait surface en République démocratique du Congo. Une nouvelle épidémie a été déclarée par les autorités sanitaires : 15 décès enregistrés depuis fin août, dans la province du Kasaï.



Selon le ministre de la Santé, Samuel Roger Kamba, 28 cas suspects ont été identifiés. Le premier, une femme enceinte de 34 ans, a été signalé le 20 août. Le taux de mortalité actuel est estimé à 53,6 %.



Il s’agit de la 16e épidémie d’Ebola en RDC. La plus meurtrière (2018-2020) avait fait près de 2 300 morts. Le virus, découvert en 1976, reste redoutable malgré les vaccins et traitements disponibles.



Bonne nouvelle : un vaccin existe contre la souche Zaïre, responsable de cette flambée, mais sa distribution dépendra des moyens logistiques.



Ebola se transmet par les fluides corporels (et non par voie aérienne) après une incubation de 2 à 21 jours. Les symptômes : fièvre, vomissements, diarrhées, saignements.



