Arnaque à l'emploi : 48 individus interpellés par le poste de Diamaguène (Mbour)

Le Poste de Police de Diamaguène (Mbour) a frappé un grand coup le 13 avril 2026 en interpellant quarante-huit (48) individus impliqués dans une affaire d'escroquerie présumée liée au système « Qnet ».





L'opération a été déclenchée suite à une dénonciation concernant un rassemblement suspect de ressortissants étrangers dans un domicile. Sur les lieux, les forces de l'ordre ont surpris trois formateurs en pleine séance devant quarante-cinq victimes potentielles, principalement originaires de la sous-région (Guinée-Bissau, Guinée, Gambie) et du Sénégal.





Le mode opératoire consistait à attirer des jeunes à Mbour sous le prétexte fallacieux de « stages de formation » ou de perspectives d'emploi fictives, moyennant des versements financiers.





Cette pratique, qui exploite la vulnérabilité des jeunes en quête d'insertion, fait l'objet de plaintes récurrentes de la part des familles. À l'issue de l'enquête, trois responsables ont été déférés au parquet. La Police nationale appelle les populations à une vigilance extrême face aux offres exigeant des paiements préalables.



MS/NDARINFO

