Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Social : Absa Faye promet d'être la voix des équipes de la Croix-Rouge

Vendredi 17 Avril 2026 - 22:42

Social : Absa Faye promet d'être la voix des équipes de la Croix-Rouge
La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a effectué, mercredi, une visite au siège de la Croix-Rouge Sénégalaise. En sa qualité de Marraine de l'institution, elle a tenu à saluer l'engagement des équipes sur le terrain, qualifiant l'action humanitaire de « présence humaine, constante et courageuse ».


Cette rencontre marque une étape clé dans l'implication de la Première Dame au sein des structures sociales et humanitaires du pays.


À l'issue de cette visite, Absa Faye a réaffirmé sa volonté de porter les préoccupations de l'institution avec « responsabilité ». Elle a appelé à une mobilisation collective face aux défis humanitaires actuels, s'engageant personnellement à accompagner la Croix-Rouge dans ses missions de secours et d'assistance aux populations vulnérables.

MS
 

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.