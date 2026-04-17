Social : Absa Faye promet d'être la voix des équipes de la Croix-Rouge

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, a effectué, mercredi, une visite au siège de la Croix-Rouge Sénégalaise. En sa qualité de Marraine de l'institution, elle a tenu à saluer l'engagement des équipes sur le terrain, qualifiant l'action humanitaire de « présence humaine, constante et courageuse ».
Cette rencontre marque une étape clé dans l'implication de la Première Dame au sein des structures sociales et humanitaires du pays.
À l'issue de cette visite, Absa Faye a réaffirmé sa volonté de porter les préoccupations de l'institution avec « responsabilité ». Elle a appelé à une mobilisation collective face aux défis humanitaires actuels, s'engageant personnellement à accompagner la Croix-Rouge dans ses missions de secours et d'assistance aux populations vulnérables.
MS
Cette rencontre marque une étape clé dans l'implication de la Première Dame au sein des structures sociales et humanitaires du pays.
À l'issue de cette visite, Absa Faye a réaffirmé sa volonté de porter les préoccupations de l'institution avec « responsabilité ». Elle a appelé à une mobilisation collective face aux défis humanitaires actuels, s'engageant personnellement à accompagner la Croix-Rouge dans ses missions de secours et d'assistance aux populations vulnérables.
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