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Hajj 2026 : Le Sénégal intègre officiellement l’initiative « Route de La Mecque »

Vendredi 17 Avril 2026 - 21:12

Hajj 2026 : Le Sénégal intègre officiellement l’initiative « Route de La Mecque »
Le Sénégal a officiellement rejoint l’initiative « Route de La Mecque », un dispositif saoudien visant à faciliter les formalités administratives et sanitaires pour les candidats au pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam.

Selon l’Agence de presse saoudienne (SPA), cette initiative, qui en est à sa huitième année consécutive, s’étend désormais à 10 pays, dont le Sénégal et le Brunéi. Ce projet phare de la « Saudi Vision 2030 » permet aux pèlerins de remplir toutes les procédures d'entrée (visas électroniques, contrôles de passeports, exigences sanitaires) directement depuis l'aéroport de départ.


Grâce à ce système, les bagages des pèlerins sont codés et triés selon leur lieu d’hébergement en Arabie saoudite, leur permettant de rejoindre leurs bus dès leur arrivée sans attente. Depuis son lancement en 2017, la « Route de La Mecque » a déjà servi plus de 1,2 million de pèlerins. La mise en œuvre de ce programme implique une coordination étroite entre plusieurs ministères saoudiens (Intérieur, Santé, Hajj) et des autorités technologiques de pointe pour garantir une expérience de Hajj « transparente et de haute qualité ».


MS/NDARINFO

 

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