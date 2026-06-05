Électrification rurale : Thierno Alassane Sall annonce des plaintes en Espagne

Le leader politique Thierno Alassane Sall s'est réjoui de la décision du Pool Judiciaire Financier (PJF) de rompre le silence sur le dossier de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER).





Cette réaction intervient plusieurs mois après sa plainte initiale déposée en octobre 2025 et à la suite des différentes auditions menées par les enquêteurs de la Section de Recherches de la Gendarmerie.





Rappelant la gravité des faits, le député et opposant a martelé que « 37 milliards ne s'évaporent pas sans coupables », qualifiant le détournement supposé de l'argent de ce marché d'électrification rurale de véritable crime contre les populations des campagnes. Affirmant qu'il ne fait aucun doute que « des têtes vont tomber », le président de la République des Valeurs a prévenu que sa vigilance demeurera absolue.





Il a par ailleurs révélé que le combat judiciaire se poursuivra de manière simultanée sur deux fronts, tant devant les juridictions sénégalaises qu'auprès des tribunaux espagnols, ces derniers ayant déjà été formellement saisis de ce dossier transfrontalier.





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