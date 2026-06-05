Justice : Le Parquet financier fait le point sur l’affaire AEE Power et TAS

Selon un communiqué officiel daté du 4 juin 2026, une plainte déposée par la société AEE POWER EPC SA a formellement conduit à l’ouverture d’une information judiciaire. En parallèle, une autre enquête de sifflet, initiée cette fois après une plainte de l’État du Sénégal, porte spécifiquement sur l’utilisation présumée d’une fausse quittance portant sur un montant de plus de 918 millions de francs CFA.





Le document judiciaire révèle également qu’une plainte déposée par le leader politique Thierno Alassane Sall en octobre 2025 pour des faits présumés de faux, usage de faux et détournement de deniers publics fait toujours l’objet d’investigations approfondies.





Ces dernières sont actuellement menées par les éléments de la Section de Recherches de la Gendarmerie de Dakar. Le Parquet Financier a tenu à assurer l’opinion publique que l'ensemble de ces enquêtes se poursuivent activement afin de situer toutes les responsabilités.





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