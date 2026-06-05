Agenda 2050 : La feuille de route d'Alhaminou Lô face aux urgences sociales

S'exprimant lors de sa communication stratégique, le chef du gouvernement a annoncé une rupture majeure dans le pilotage de l'État en installant la Primature sous le mode d’une interministérialité active et quotidienne. L'objectif affiché est d'abandonner définitivement les lourdeurs de procédures et le cloisonnement sectoriel pour migrer vers une logique de coopération systémique axée sur la résolution concrète des problèmes des citoyens.





Pour garantir une gestion publique irréprochable, il a annoncé l’élaboration urgente d’un Code d’éthique et de déontologie des agents de l’administration publique, tout en mettant un accent particulier sur la performance administrative, la cybersécurité et la gestion des risques.





Ahmadou Alhaminou Mohamed Lô a également rappelé la nécessité absolue de traiter en priorité les dossiers critiques de l’Agenda Sénégal 2050. Des instructions fermes ont été données pour sécuriser la mise en place des intrants agricoles, stabiliser la sécurité alimentaire en période de soudure, encadrer l’organisation des examens nationaux et accélérer la prévention des inondations.





La feuille de route de la Primature intègre par ailleurs l'évaluation immédiate du Programme de Redressement économique et social (PRES) ainsi que le déploiement opérationnel des Plans Diomaye dédiés à la Casamance et au Sénégal Oriental.





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