Exécutif : Diomaye Faye fixe les règles du nouveau gouvernement Alhaminou Lô

S'exprimant lors de la première réunion du Conseil des ministres du nouveau gouvernement, le président de la République a demandé au Premier ministre de lui proposer dans les meilleurs délais un Plan d’actions opérationnel. Ce plan d’urgences devra prioritairement intégrer la relance de l’économie, l’assainissement des finances publiques, le traitement de la dette souveraine à travers l’apurement de la dette intérieure, ainsi que la redynamisation des secteurs vitaux du pays.





Face à un contexte politique, économique, social et sécuritaire qualifié de spécial, le chef de l'État a appelé à un engagement constant et à une solidarité sans faille pour mettre en œuvre l’Agenda national de Transformation, précisant que le Sénégal se trouve à la croisée des chemins pour consolider sa sécurité et sa souveraineté.







Parmi les urgences signalées, une attention particulière devra être accordée à l’environnement des affaires, au développement du secteur privé national, à l’économie informelle, aux PME/PMI, ainsi qu'au bon déroulement de la campagne agricole et à l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Le président Faye a également engagé ses ministres à intensifier la modernisation des administrations et à veiller aux performances des entités publiques et parapubliques, tout en exigeant le déploiement d’une stratégie de communication de proximité axée sur les résultats effectivement délivrés.





Enfin, sur le plan budgétaire et institutionnel, le Premier ministre a reçu la directive de veiller à la préparation de l’agenda législatif, des prochains documents financiers (LFR 2026 et DPBEP 2027-2029) et du débat d’orientation budgétaire, alors qu'il a été acté que le Conseil des ministres se réunira désormais tous les quinze jours.





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