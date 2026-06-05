Assemblée nationale : Les députés Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao officiellement réintégrés

Le Bureau de l’Assemblée nationale a procédé à la réintégration des députés et anciens ministres Amadou Ba 2 et Momath Talla Ndao, conformément à l'article 54 de la Constitution et aux dispositions de l’article 124 du Règlement intérieur de l’institution.







Cette décision fait suite aux demandes formelles introduites par les deux parlementaires auprès du Bureau de l'hémicycle.





L'application combinée des textes constitutionnels et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale acte ainsi le retour officiel des intéressés au sein de la représentation nationale, rétablissant pleinement leurs prérogatives de législateurs dans un contexte parlementaire en pleine mutation.





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