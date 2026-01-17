Émigration irrégulière : 70 migrants sénégalais interceptés en Mauritanie, deux morts lors de la traversée

L'enquête a également permis de lever le voile sur les mécanismes financiers de cette tentative avortée. Chaque candidat au départ aurait versé entre 400 000 et 600 000 francs CFA au capitaine de la pirogue et à son complice pour s'assurer une place à bord. Des sommes considérables dans un pays où le salaire minimum mensuel avoisine les 60 000 francs CFA, et qui représentent souvent les économies de familles entières, parfois contraintes de s'endetter ou de vendre leurs maigres biens pour financer le voyage d'un fils, d'un frère ou d'un époux.



