Lutte : Plus de 2 millions FCFA de sanctions pour Ada Fass et Eumeu Sène

Le Comité National de Gestion (CNG) de lutte a infligé de lourdes sanctions financières à Ada Fass et Eumeu Sène suite à leur récent affrontement. Les deux lutteurs se sont vu retirer un total dépassant les 2 millions de FCFA sur leurs reliquats de cachets. Le lutteur de Fass, Ada Fass, est le plus lourdement touché avec une ponction de 1 180 000 FCFA, tandis que le leader de l'écurie Tay Shinger, Eumeu Sène, perd 1 000 000 FCFA pour des manquements aux règlements lors de la préparation d'avant-combat.





Le "mystique" et le temps coûtent cher

Dans le détail, Ada Fass paye au prix fort son surplus de bouteilles introduites dans l'enceinte pour sa préparation mystique, une infraction facturée 1 000 000 FCFA. S'y ajoutent 180 000 FCFA pour un dépassement de 18 minutes lors de sa séance de « touss ». De son côté, Eumeu Sène a été sanctionné d'un million de FCFA pour des motifs identiques liés à l'introduction excessive de bouteilles. Ces sanctions illustrent la volonté du CNG de faire respecter strictement le nouveau règlement qui pénalise désormais chaque minute de retard (10 000 FCFA pour les 10 premières minutes, puis 20 000 FCFA au-delà).





MS/NDARINFO



