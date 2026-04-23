FC Barcelone : Saison terminée pour Lamine Yamal après sa blessure musculaire

Le verdict médical est tombé pour la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, et il s'avère particulièrement lourd. Suite aux examens approfondis réalisés après sa sortie sur blessure, le club catalan a officiellement confirmé que l'ailier international souffre d'une lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche, touchant précisément le muscle biceps fémoral. Face à la gravité de cette atteinte musculaire, le staff médical a opté pour un plan de traitement conservateur afin de préserver l'avenir du jeune prodige.





Fin de saison et espoir pour le Mondial

Cette blessure marque prématurément la fin de la saison pour Lamine Yamal, qui manquera les dernières échéances décisives des Blaugranas en Liga et en compétitions européennes. Si le coup est rude pour le FC Barcelone, une lueur d'espoir subsiste pour le joueur : selon le communiqué du club, son indisponibilité devrait lui permettre d'être rétabli à temps pour la Coupe du Monde. L'objectif est désormais une récupération optimale pour être opérationnel avec la sélection espagnole lors du rendez-vous planétaire.





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