Migration clandestine : 42 candidats interceptés dans la forêt de Niafrang

La Brigade territoriale de la gendarmerie de Diouloulou a porté un coup d’arrêt à une tentative de départ clandestin ce mercredi 22 avril 2026. Lors d'une opération menée aux environs de midi, les forces de l'ordre ont intercepté quarante-deux candidats à la migration clandestine dans la forêt de Niafrang, située dans la commune de Kataba 1 (département de Bignona). Grâce à des renseignements opérationnels précis, les gendarmes ont pu débusquer le groupe qui se cachait en attendant le moment propice pour prendre la mer.





Un groupe composé de femmes et d'enfants

Parmi les personnes interpellées figurent trente-deux hommes, huit femmes et deux enfants. Ce groupe, qui s'apprêtait à quitter le territoire national par voie maritime, a été immédiatement transféré à la Section de Recherches de Ziguinchor. Les candidats à l'émigration ont été mis à la disposition des services compétents pour les besoins de l'enquête, qui vise notamment à identifier les convoyeurs et les organisateurs de ce voyage périlleux. Cette interception illustre la vigilance accrue des unités de gendarmerie dans la zone sud pour lutter contre les réseaux de passeurs.





MS/NDARINFO



