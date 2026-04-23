Industrie : Serigne Gueye Diop inaugure le "Made in Senegal Center" à Dakar

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Gueye Diop, a officiellement inauguré le Made in Senegal Center ce mardi 21 avril 2026. Cette nouvelle infrastructure, qualifiée de « plateforme stratégique de valorisation du savoir-faire sénégalais », a été présentée en présence du Secrétaire d’État au Développement des PME/PMI, Ibrahima Thiam, du corps diplomatique et des acteurs majeurs du secteur privé. L'événement a également été marqué par le lancement de KOOM Media Group, un nouveau groupe de presse dédié à l'actualité économique.





Une vitrine pour la souveraineté économique

Pensé comme un levier pour booster la production locale et attirer les investissements, le Made in Senegal Center ambitionne de transformer durablement le visage de l'industrie nationale. Pour Serigne Gueye Diop, ce centre est un outil clé pour renforcer la compétitivité des entreprises sénégalaises sur les marchés régionaux et internationaux.





Cette initiative s’inscrit directement dans la dynamique de l’Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui mise sur une économie souveraine et résiliente, portée par un secteur privé dynamique et un label national fort.





MS/NDARINFO



