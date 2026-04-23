Grand-Yoff : Une bande d'agresseurs spécialisée dans le Mobile Money démantelée

Le Commissariat d’Arrondissement de Grand-Yoff a mis fin aux agissements d'une redoutable bande criminelle spécialisée dans les agressions nocturnes et l'extorsion de fonds via Mobile Money. Ce mercredi 22 avril 2026, trois individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol en réunion avec violence, usage d’armes blanches et retrait frauduleux de fonds. Le mode opératoire des malfaiteurs consistait à neutraliser leurs victimes par gaz lacrymogène et menaces au couteau pour les contraindre à déverrouiller leurs applications de paiement mobile.





La technologie au service de l'enquête

L'enquête a démarré suite à une plainte déposée le 14 avril par une victime interceptée à l'aube sur le chemin de la mosquée d'Arafat. Les réquisitions techniques ont été décisives : un transfert de 15 000 FCFA a été tracé vers le compte d'un récidiviste notoire à 06h10. Grâce à la géolocalisation confirmant sa présence sur les lieux, les policiers ont cueilli le suspect principal au domicile de sa compagne. Confronté aux preuves numériques irréfutables, ce dernier est passé aux aveux, entraînant dans sa chute ses deux complices.





Une bande organisée et coordonnée

L'exploitation des relevés téléphoniques a révélé une coordination logistique constante entre les trois membres du gang lors de leurs incursions nocturnes à Grand-Yoff. Une autre victime, agressée le 1er avril à la Cité Millionnaire pour un vol de téléphone et d'Airpods, a formellement identifié le trio. Placés en garde à vue, les mis en cause attendent désormais de répondre de leurs actes devant la justice. L’enquête se poursuit pour déterminer si d'autres agressions similaires dans le secteur peuvent leur être imputées.





MS/NDARINFO



