Fouladou : Report de la tournée présidentielle prévue du 12 au 14 avril 2026

La tournée économique du Président de la République dans le Fouladou, initialement prévue du 12 au 14 avril 2026, est officiellement reportée. Ce changement de calendrier, annoncé de source officielle, est motivé par des contraintes logistiques majeures liées à l'engorgement des capacités d'accueil de la région de Kolda.





En effet, la ville s'apprête à célébrer l'ordination épiscopale de l’abbé Joseph Francis Janvier Badji, nommé évêque coadjuteur de Kolda, les 11 et 12 avril.



Cet événement religieux de grande envergure a entraîné une saturation complète des réceptifs hôteliers de la zone. Face à l'impossibilité d'héberger simultanément les délégations présidentielles et les nombreux fidèles et officiels attendus pour l'ordination, les autorités ont privilégié la prudence organisationnelle.



Ce report sine die devrait permettre de reprogrammer la visite du Chef de l'État dans des conditions optimales afin de passer en revue les projets de développement prioritaires pour la région sud.





MS/NDARINFO



