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Ligue Conférence : Ismaïla Sarr buteur, Crystal Palace assomme la Fiorentina (3-0)

Vendredi 10 Avril 2026 - 06:37

Ligue Conférence : Ismaïla Sarr buteur, Crystal Palace assomme la Fiorentina (3-0)

Ismaïla Sarr continue de marcher sur l'eau en cette fin de saison. L'attaquant international sénégalais a été l'un des grands artisans de la victoire éclatante de Crystal Palace (3-0) face à la Fiorentina, ce jeudi soir, en match aller des quarts de finale de la Ligue Conférence. Entré en cours de jeu, le "Lion" a scellé le succès des siens en inscrivant le troisième but à la 90e minute, après des réalisations de Jean-Philippe Mateta et Tyrick Mitchell.
 

Cette performance confirme la forme étincelante de l'ancien Rennais, qui comptabilise désormais 6 buts en 9 matchs dans cette compétition européenne, pour un total de 16 réalisations toutes compétitions confondues.

Plébiscité par les supporters, Sarr vient d'ailleurs de réaliser un doublé inédit en club en étant sacré "Joueur du mois de mars" (avec 73,3 % des voix) et en remportant le trophée du "Plus beau but du mois" pour sa réalisation contre Tottenham. Avec cet avantage confortable de trois buts, Crystal Palace prend une sérieuse option sur la qualification avant le match retour prévu jeudi prochain en Italie.
 

MS/NDARINFO
 


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