Diamaguène – Sicap Mbao : Me Mouhamadou Bamba Cissé inaugure le nouveau poste de police

Le dispositif sécuritaire de la banlieue dakaroise s'est renforcé ce jeudi avec l'inauguration officielle du nouveau poste de police de Diamaguène – Sicap Mbao. La cérémonie a été présidée par Me Mouhamadou Bamba Cissé, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en présence de hautes autorités dont le Directeur général de la Police nationale, l’Inspecteur général Mame Seydou Ndour, et le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane.





Ce nouveau joyau sécuritaire s'inscrit dans la doctrine de la police de proximité, chère aux nouvelles autorités. Lors de son allocution, le Ministre a insisté sur la nécessité d'un dialogue permanent entre les forces de l'ordre et les populations pour garantir une stabilité locale durable. Me Mouhamadou Bamba Cissé a également saisi l'occasion pour interpeller les acteurs culturels et sportifs de la zone, les invitant à porter le message du civisme et de la cohésion sociale auprès de la jeunesse.



Ce nouveau poste devrait permettre de réduire considérablement les délais d'intervention et de renforcer le sentiment de sécurité dans cette commune à forte densité démographique.





MS/NDARINFO



