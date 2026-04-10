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Réseau de "rabatteurs" : Comment Hady Guèye entraînait de jeunes tailleurs

Vendredi 10 Avril 2026 - 06:55

Réseau de "rabatteurs" : Comment Hady Guèye entraînait de jeunes tailleurs

L'enquête menée par la Brigade de recherches de Keur Massar autour de l'animateur Pape Cheikh Diallo prend une tournure nouvelle avec les aveux de plusieurs suspects clés. Parmi les six dernières personnes interpellées, le styliste Hady Guèye, responsable de la marque « Ady Fashion », est passé aux aveux lors de son interrogatoire par les gendarmes.
 

Selon les éléments de l'enquête, Hady Guèye aurait reconnu avoir entretenu des rapports avec l'animateur, tout en jouant un rôle de « partenaire-rabatteur », à l'instar d'autres mis en cause comme « Steph » et Kader Dia. Le styliste est également suspecté d'avoir facilité l'introduction de plusieurs jeunes du milieu de la couture dans ce réseau. S

ur les 63 interpellations enregistrées à ce jour par les enquêteurs, 43 individus sont désormais identifiés comme des partenaires présumés de l'animateur vedette.

Par ailleurs, le dossier s'alourdit avec les révélations sur Florent Julien Michel Monneron, le ressortissant français écroué au début de l'instruction, dont les aveux et les tentatives de soutien sont scrutés de près par le parquet.

MS
 

 


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