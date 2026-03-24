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État de santé critique : Lat Diop sous bracelet électronique vit un calvaire médical

Mardi 24 Mars 2026 - 06:49

État de santé critique : Lat Diop sous bracelet électronique vit un calvaire médical

Placé sous liberté provisoire avec port de bracelet électronique en novembre dernier après plus d’un an de détention préventive, l'ancien ministre Lat Diop fait face à une détérioration préoccupante de son état de santé. Poursuivi pour détournement de deniers publics et extorsions de fonds durant sa gestion à la tête de la Lonase sous le régime de Macky Sall, l'ex-dirigeant engage désormais un combat administratif lourd pour accéder à des soins médicaux sans entrave.
 

Selon des révélations du quotidien Les Échos de ce lundi, chaque consultation médicale locale pour Lat Diop relève du parcours du combattant, soumise à une demande écrite préalable et à des délais d'attente imprévisibles d'au moins quinze jours. Frappé d'une interdiction de sortie du territoire national (IST), l'ancien ministre se trouve dans l'incapacité d'honorer ses rendez-vous médicaux historiques à l'Hôpital américain de Paris, où il est suivi depuis plusieurs années par un médecin spécialiste.

Son entourage s'alarme de ce blocage judiciaire, arguant que certains examens et traitements lourds requis par sa pathologie ne sont pas disponibles localement au Sénégal dans les mêmes conditions de technicité qu'en France.
 

MS/NDARINFO
 


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