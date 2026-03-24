Économie numérique : Le Sénégal devient le leader du Mobile Money dans l'UEMOA

Le Sénégal s’est hissé en tête du volume des transactions en monnaie électronique dans l’espace de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) en 2024, selon un rapport de la BCEAO publié le 14 mars 2026. La part du pays est passée de 22,7 % en 2023 à 24,1 % en 2024, confirmant une progression notable de l’utilisation des services financiers numériques au détriment du numéraire traditionnel.





Le Sénégal devance ainsi la Côte d’Ivoire (qui passe de 20,4 % à 21,4 %) et le Bénin, qui enregistre un léger recul (de 22,2 % à 21,4 %). Au niveau régional, l’année 2024 a été marquée par une accélération de la digitalisation portée par le crédit digital, les paiements par QR code et l’interopérabilité bancaire.



Le secteur du Mobile Money s’impose comme le principal moteur de l’inclusion financière dans l’Union, contribuant à hauteur de 57,2 % au taux global d’inclusion financière de l'UEMOA (établi à 73,6 % en 2024).



MS/NDARINFO





CLASSEMENT DES PARTS DE MARCHÉ UEMOA (2024)

Le volume des transactions en monnaie électronique reste fortement concentré dans quatre pays de l'Union :

