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Taïba Ndiaye en pleurs : Alé Lô a été inhumé ce lundi après-midi

Mardi 24 Mars 2026 - 06:44

Taïba Ndiaye en pleurs : Alé Lô a été inhumé ce lundi après-midi

Un immense cortège funèbre a accompagné la dépouille de l'ancien député et maire de Taïba Ndiaye, Alé Lô, inhumé ce lundi 23 mars 2026 dans l'après-midi au cimetière de cette collectivité qu'il a dirigée pendant plus de trois décennies. La prière mortuaire a été dirigée par l'imam ratib de la mosquée Serigne Babacar Sy de Tivaouane, El Hadji Moussa Diop.
 

La cérémonie a enregistré la présence d'une forte délégation du khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, conduite par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh. L'État était représenté par le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, venu présenter les condoléances officielles.

Plusieurs chefs religieux et coutumiers ont rendu un vibrant hommage à l'illustre disparu, saluant un homme qui a servi son pays avec vision, dignité et courage. Son successeur à la mairie de Taïba Ndiaye, Assane Ndiaye, ainsi que d'anciens collègues parlementaires comme Seydou Diouf et Abdou Fall ont unanimement loué l'altruisme et l'engagement d'un pionnier inlassable de la décentralisation au Sénégal. L'ancien président de la République, Abdou Diouf, a également tenu à joindre la famille par téléphone pour exprimer sa profonde compassion aux populations du terroir.
 

MS/NDARINFO
 


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