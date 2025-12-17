Remise du Drapeau national : le message fort du capitaine des Lions avant la CAN

À l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a délivré un message empreint de solennité, de patriotisme et de détermination, lors de la cérémonie officielle de remise du Drapeau national par le chef de l’État.





S’exprimant au nom de l’ensemble des Lions, le défenseur central a souligné la portée symbolique et honorifique de cette rencontre avec le président de la République, rappelant que la remise du Drapeau représente, pour les joueurs, la plus haute marque de reconnaissance de la Nation. Selon lui, cet emblème incarne l’unité du peuple sénégalais, la foi commune et l’attachement aux valeurs de dignité, d’honneur et de fierté nationale.





Kalidou Koulibaly a assuré les autorités de la motivation intacte de l’équipe nationale, prête à répondre à l’appel du pays et à défendre avec engagement les couleurs du Sénégal. Il a indiqué que les ambitions des Lions, bien que grandes, demeurent réalistes et en adéquation avec celles de la Nation, réaffirmant la volonté du groupe de ramener le trophée continental au Sénégal.





Le capitaine a également salué le soutien constant de l’État, évoquant notamment un appel téléphonique du président de la République lors d’un déplacement à Kinshasa, à l’occasion d’un match face à la République démocratique du Congo, qu’il a présenté comme un facteur déterminant dans l’obtention d’une victoire historique.





Enfin, Kalidou Koulibaly a appelé à une mobilisation collective autour de l’équipe nationale, sollicitant les prières et les bénédictions de l’ensemble des Sénégalais. Il a rendu hommage à l’engagement des joueurs, au dévouement du staff technique et à la rigueur de la Fédération sénégalaise de football, avant d’assurer que les Lions se rendront au Maroc animés d’un esprit de combat et déterminés à replacer le Sénégal sur le toit du football continental.

