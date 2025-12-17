Connectez-vous
"Faites plaisir au peuple" : l’appel du président Faye aux Lions de la Teranga

Mercredi 17 Décembre 2025

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a réaffirmé l’ambition du Sénégal de décrocher un second titre continental.


Lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau national aux Lions de la Teranga, tenue mercredi à Dakar, le chef de l’État a déclaré : « Pour cette CAN Maroc 2025, notre objectif est sans ambiguïté : conquérir une deuxième étoile. »
 

S’adressant directement aux joueurs et à l’encadrement technique, le président Faye a rappelé la portée symbolique et patriotique de leur mission : « La Nation vous confie une mission sacrée : défendre les couleurs nationales. » Il les a appelés à faire preuve de solidarité, de discipline et d’unité pour porter haut les ambitions du pays.
 

« Tout footballeur aurait aimé être à votre place. Faites plaisir au peuple qui vous porte », a-t-il lancé, dans un message d’encouragement empreint de solennité et de ferveur nationale.

Le chef de l’État a par ailleurs mis en avant les progrès du football sénégalais sur la scène internationale, soulignant que la position actuelle du Sénégal – 18e au classement mondial FIFA et 2e en Afrique – « n’est pas le fruit du hasard ». Il l’attribue aux investissements de l’État dans les infrastructures sportives et la formation des talents.
 

« Vous portez les espoirs de toute une nation. Le sport n’est pas seulement une activité ludique ou un jeu, c’est un facteur de cohésion nationale », a-t-il ajouté, insistant sur le rôle du football comme vecteur d’unité.
 

Enfin, le président Faye a appelé les supporters à « rester unis et soudés derrière les Lions tout au long de la compétition », exhortant à un élan national autour de l’équipe.
 

Le Sénégal, champion d’Afrique en 2021, entre dans la compétition avec l’ambition affirmée de rééditer l’exploit et de ramener une deuxième étoile à Dakar.

 



