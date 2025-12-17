La professeure Fatou Samba Ndiaye parmi les 10 femmes africaines de l’année 2025

La professeure Fatou Samba Ndiaye, hématologue sénégalaise, figure désormais parmi les 10 femmes qui ont marqué l’année 2025 en Afrique, selon un classement publié par la BBC. Une reconnaissance internationale qui consacre son engagement dans la recherche médicale, la formation et le leadership féminin sur le continent.





Spécialiste des cancers du sang et de la thérapie cellulaire, elle dirige le service d’hématologie clinique et l’unité de greffe de moelle osseuse à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, à Dakar. Elle est l’une des pionnières de la greffe de moelle osseuse au Sénégal, ayant largement contribué à l’équipement et au développement de ce service.





Présidente de l’Association des femmes médecins du Sénégal, première assesseure à la Faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, la Pr Ndiaye est aussi auteure de nombreuses publications scientifiques internationales.





Décorée Chevalier de l’ordre national du Lion en 2022, puis Officier de l’ordre national du Lion en 2024, elle incarne une médecine d’excellence, fondée sur la rigueur scientifique, l’engagement social et la promotion des femmes dans les sciences.



