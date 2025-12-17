Kédougou : Éboulement meurtrier sur un site d’orpaillage

Un éboulement survenu dans la nuit de mardi à mercredi à Kharakheyna, dans la région de Kédougou (sud-est du Sénégal), a fait au moins six morts et plusieurs blessés, ont indiqué mercredi des sources concordantes.





Selon les informations recueillies par IGFM, les victimes sont des orpailleurs qui travaillaient sur un site d’exploitation aurifère. Les opérations de secours se poursuivent afin de retrouver d’éventuelles personnes encore coincées sous les décombres.





Une machine de type Hyundai Poclain a été déployée pour appuyer les équipes de secours sur le terrain, ont précisé les mêmes sources.





Les éboulements sont fréquents sur les sites d’orpaillage de la région de Kédougou, où les conditions de travail sont souvent précaires et dangereuses.





MS



