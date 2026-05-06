Projet gazier GTA : la production dépasse les prévisions au premier trimestre 2026

Le projet gazier Greater Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie, affiche des résultats exceptionnels pour le début de l'année 2026. Selon les dernières données, la production de gaz naturel liquéfié (GNL) a largement dépassé les prévisions initiales établies pour le premier trimestre.





Cette performance technique et industrielle confirme la montée en puissance du site et renforce les perspectives de revenus pour les deux États partenaires.







L'optimisation des infrastructures d'extraction et de traitement en haute mer a permis d'atteindre des volumes supérieurs aux objectifs fixés par les opérateurs et les autorités nationales. Ce succès précoce en 2026 positionne le projet GTA comme un pilier stratégique de la stratégie énergétique régionale, favorisant non seulement l'exportation vers les marchés mondiaux mais aussi le soutien aux besoins énergétiques locaux.





MS/NDARINFO



