Projet GTA : LEGS-Africa alerte sur les risques environnementaux à Saint-Louis

Le Think tank LEGS-Africa, en collaboration avec l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, vient de publier un rapport d'alerte sur les impacts du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). L’étude dresse une situation de référence préoccupante, soulignant la vulnérabilité extrême des communautés côtières. Pêcheurs et femmes transformatrices de la région Nord sont en première ligne face aux risques de raréfaction des ressources halieutiques et aux perturbations profondes des écosystèmes marins liées à l'exploitation gazière.





Pour contrer ces menaces, LEGS-Africa préconise une solution structurante : la création d'un « Fonds Bleu ». Ce mécanisme de compensation durable aurait pour mission de financer la modernisation de la pêche artisanale et de restaurer les écosystèmes dégradés.



Selon le Think tank, ce fonds représente une « opportunité stratégique » pour garantir que les bénéfices du gaz ne se fassent pas au détriment de l'équilibre socio-économique du littoral. Un suivi annuel est d'ores et déjà annoncé pour maintenir la pression sur les parties prenantes.





MS/NDARINFO



