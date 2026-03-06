Connectez-vous
Vendredi 6 Mars 2026

GTA : La production de Gaz s'élève à 4,27 millions m3 en février 2026
Le Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines a publié les données de production du projet Grand Tortue Ahmeyim pour le mois de février 2026. La production cumulée de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) au 28 février s'élève à environ 4,27 millions de mètres cubes standards.

Sur le plan commercial, 24 cargaisons ont été expédiées pour un volume total de 4,04 millions de mètres cubes. Pour le seul mois de février, trois cargaisons ont été commercialisées, totalisant 0,5 million de mètres cubes.

Parallèlement, la production de condensat a atteint un cumul de 1,62 million de barils, dont 1,39 million ont déjà fait l'objet de transactions.

MS/NDARINFO
 