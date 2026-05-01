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Gazoduc Saint-Louis – Dakar : Le Gouverneur Al Hassan Sall mobilise les acteurs pour une exploitation inclusive

Vendredi 1 Mai 2026 - 06:23

Gazoduc Saint-Louis – Dakar : Le Gouverneur Al Hassan Sall mobilise les acteurs pour une exploitation inclusive

Le Gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a présidé hier jeudi un Comité Régional de Développement (CRD) stratégique consacré au projet de gazoduc reliant Saint-Louis à Dakar. Ce tronçon majeur s'inscrit dans le vaste plan du réseau gazier national sénégalais, visant à acheminer le gaz naturel du champ offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA) vers les centres de consommation intérieure. L'objectif est de sécuriser l'approvisionnement des centrales électriques nationales dans le cadre de la stratégie stratégique « Gas-to-Power ».

 

Lors de cette rencontre, les autorités locales ont insisté sur la nécessité d'accompagner le projet « du début à la fin ». Le Gouverneur a souligné que l'administration régionale veille à ce que la consistance des travaux et leur rôle stratégique soient parfaitement compris, tout en garantissant une « conduite apaisée et harmonisée » en étroite relation avec les populations pour prévenir tout risque de conflit ou d'accident.

 

Vers une électricité compétitive et un accès universel au gaz

 

L’aboutissement de cette infrastructure devrait permettre d’assurer une « disponibilité énergétique renforcée pour l'ensemble du pays ». Al Hassan Sall a précisé que grâce à cette nouvelle dynamique, la Senelec pourra jouer un rôle prépondérant et proposer des offres d'énergie « à des prix véritablement défiants de toute concurrence ». Les travaux, qui devraient aboutir d'ici quelques mois à la centrale de Cap-des-Biches, visent également à garantir que « le gaz sera disponible en quantité suffisante » pour les besoins des ménages sénégalais.

 

En conclusion, le Gouverneur a appelé à une mobilisation générale pour permettre au Réseau Gazier du Sénégal de conduire ce chantier « en toute sécurité, en toute sûreté, pour le bien de tous », tout en veillant à ce que les populations locales trouvent leur compte, notamment à travers les engagements en matière de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE).
 


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