Saint-Louis : Le CNSCL dévoile les nouvelles réformes du secteur extractif

La révision du cadre légal régissant le secteur extractif est officiellement lancée avec l'ambition de créer, dès 2026, une Autorité de régulation du contenu local. En tournée à Saint-Louis ce mercredi 22 avril 2026, le Docteur Mor Bakhoum, Secrétaire technique du Comité national de suivi du contenu local (CNSCL), a exposé les piliers de cette réforme systémique. L’objectif est de passer d’une approche théorique à une souveraineté concrète, en dotant l’État d’outils de contrôle et de mise en œuvre plus performants pour garantir que les richesses gazières et minières profitent prioritairement aux acteurs économiques nationaux.





GTA et Réseau Gazier : des marchés sous haute surveillance

Le Docteur Bakhoum a profité de cette rencontre avec les forces vives de Saint-Louis pour rappeler que le contenu local ne se limite plus à des intentions. Rien qu’en ce mois d’avril 2026, plus de 300 marchés dans les secteurs des hydrocarbures et des mines ont été soumis à un contrôle a priori par les équipes du secrétariat technique. Ces marchés, passés par la plateforme de suivi, font l’objet d’attributions transparentes visant à intégrer les entreprises sénégalaises dans la chaîne de valeur, notamment sur les projets majeurs comme le Grand Tortue Ahmeyim (GTA) et la construction du futur réseau gazier national.





L’alignement sur la vision « Sénégal 2050 »

Cette mutation institutionnelle s’inscrit en droite ligne avec la vision « Sénégal 2050 », qui place la souveraineté au cœur du développement. Le CNSCL ne souhaite plus seulement partager des informations, mais recueillir les contraintes réelles des acteurs pour adapter la législation. « Il faut une approche holistique », a martelé le Secrétaire technique, insistant sur la nécessité de capacitation des entreprises locales pour qu'elles puissent répondre aux exigences de haute technicité du secteur extractif. La future autorité de régulation aura ainsi pour mission de transformer ces opportunités de marché en leviers de croissance durable pour le secteur privé national.





