Extradition de Doro Gaye : la justice française réclame des compléments d’information

La procédure d’extradition visant l’homme d’affaires sénégalais Doro Gaye connaît un nouveau rebondissement. La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à l’examen de la requête déposée par la justice sénégalaise, en attendant des précisions complémentaires de l’État du Sénégal.



Selon le quotidien Libération, ces compléments concernent huit points essentiels, parmi lesquels la garantie d’un procès équitable et la prise en compte de l’état de santé fragile du mis en cause. Une nouvelle audience a été fixée au 10 décembre prochain.



Doro Gaye fait l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par le juge du troisième cabinet d’instruction du tribunal de Dakar, dans le cadre d’un différend avec l’homme d’affaires Zakiroulah Sow, qui l’accuse de lui avoir soutiré 1,2 milliard de francs CFA lors d’une transaction foncière controversée.



Après une période de détention préventive à Dakar, il avait bénéficié d’une liberté provisoire mais a quitté le Sénégal en violation de son contrôle judiciaire. Arrêté à Paris sur la base de la notice Interpol, il a ensuite été remis en liberté contre une caution de 160 000 euros (environ 104 millions de F CFA).



Depuis son arrestation en France, le dossier a connu plusieurs reports avant la décision de ce mercredi, qui suspend temporairement la procédure d’extradition.





