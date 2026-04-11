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Sécurité routière : L'appel des conducteurs après la fin des restrictions nocturnes

Samedi 11 Avril 2026 - 17:42

Sécurité routière : L'appel des conducteurs après la fin des restrictions nocturnes

Les acteurs du transport interurbain accueillent avec satisfaction la levée de l’interdiction de circuler la nuit, une mesure qui pesait lourdement sur l'activité économique du secteur. Les conducteurs, tout en saluant cette décision qui redonne de la fluidité aux déplacements longue distance, lancent un appel pressant à la prudence et à la responsabilité sur les axes routiers.
 

Cette reprise du trafic nocturne est perçue comme une bouffée d'oxygène pour les transporteurs et les usagers, permettant d'éviter les fortes chaleurs diurnes et les encombrements.

Toutefois, les professionnels du volant rappellent que la conduite de nuit impose une vigilance accrue, notamment en raison de la visibilité réduite et des risques de somnolence. Les organisations de transporteurs insistent sur le respect strict du code de la route et l'entretien des systèmes d'éclairage des véhicules pour garantir la sécurité de tous et éviter un retour des accidents tragiques qui avaient motivé les restrictions passées.
 

MS/NDARINFO
 


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