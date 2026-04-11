Linguère : La Senelec et Huawei lancent la construction d’une centrale solaire hybride

La Senelec et le géant technologique Huawei ont procédé à la pose de la première pierre de la centrale solaire hybride de Linguère. Ce projet stratégique combine l'énergie photovoltaïque et des solutions de stockage thermique pour garantir une fourniture électrique stable aux populations de la zone.





L'infrastructure s'inscrit dans la politique de diversification du mix énergétique national visant à réduire les coûts de production tout en renforçant la souveraineté énergétique du Sénégal. Le partenariat avec Huawei permet l'intégration d'une expertise technologique de pointe pour optimiser l'exploitation des ressources naturelles locales.



Cette centrale fera du département de Linguère un pôle énergétique de référence, favorisant ainsi le développement économique régional par un accès durable à une énergie propre.





MS/NDARINFO



