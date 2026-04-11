Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée

Linguère : La Senelec et Huawei lancent la construction d’une centrale solaire hybride

Samedi 11 Avril 2026 - 16:28

Linguère : La Senelec et Huawei lancent la construction d’une centrale solaire hybride

La Senelec et le géant technologique Huawei ont procédé à la pose de la première pierre de la centrale solaire hybride de Linguère. Ce projet stratégique combine l'énergie photovoltaïque et des solutions de stockage thermique pour garantir une fourniture électrique stable aux populations de la zone.
 

L'infrastructure s'inscrit dans la politique de diversification du mix énergétique national visant à réduire les coûts de production tout en renforçant la souveraineté énergétique du Sénégal. Le partenariat avec Huawei permet l'intégration d'une expertise technologique de pointe pour optimiser l'exploitation des ressources naturelles locales.

Cette centrale fera du département de Linguère un pôle énergétique de référence, favorisant ainsi le développement économique régional par un accès durable à une énergie propre.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.