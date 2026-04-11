Érosion côtière et pollution : Le plaidoyer fort de la PNAJC à Saint-Louis

Une marche pacifique pour la justice climatique s'est déroulée samedi dans les rues de l'île de Saint-Louis, organisée par la Plateforme Nationale des Acteurs pour la Justice Climatique (PNAJC). Des membres de cette plateforme à Louga ont pris part à la manifestation, ainsi que des mouvements à foulards et autres mouvements de jeunesse.



"Aujourd'hui, on s'est mobilisé au niveau de la commune de Saint-Louis avec l'ensemble des acteurs qui travaillent autour du climat et de l'environnement pour manifester, pour donner notre point de vue par rapport au changement climatique, particulièrement sur un point essentiel qui est la justice climatique", a déclaré Modou Cissé, coordonnateur national des acteurs pour la justice climatique.





En a croire M. Cissé , "l'Afrique ne pollue quasiment pas. La pollution de l'Afrique est inférieure à 5% et nous subissons énormément les dégâts du réchauffement climatique".





Le coordonnateur a évoqué les inondations de l'année dernière, "la crue du fleuve" et "les maladies qui s'en sont suivies, telles que la maladie de la Vallée du Rift qu'on a vécue ici, particulièrement à Saint-Louis, qui a été le foyer de cette maladie".





"Il y a le tarissement, il y a l'avancée de la mer et par rapport à cette avancée de la mer-là, nous voyons des personnes qui ont été déplacées au niveau de Khar Yalla. Saint-Louis est durement touchée avec d'autres zones du Sénégal", a-t-il souligné. Modou Cissé a également cité les cas de Djifer, Diogué et en Casamance.





"Aujourd'hui, notre avenir est interpellé. L'avenir de nos enfants est interpellé par ce changement climatique-là. Nous n'avons pas pollué, nous ne devons pas subir les dégâts de cette pollution", a-t-il déclaré. "C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est mis en grande communauté au niveau de Saint-Louis pour dire non à ce qui se passe et dire ensemble, marchons et disons, vive la justice climatique", a-t-il ajouté.





Soda Diouf, la coordonnatrice de la plateforme à Louga, a renforcé le plaidoyer dans sa prise de parole en marge de la marche en soulignant "l'impérieuse nécessité pour la communauté de se dresser contre les répercussions subies".





Cette activité s'inscrit dans un contexte où Saint-Louis fait face à plusieurs défis environnementaux liés au projet GTA, l'érosion côtière et les déplacements de populations de la Langue de Barbartie.



