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Guédiawaye : Un escroc aux voitures de location déféré après une traque GPS

Samedi 11 Avril 2026 - 17:35

Guédiawaye : Un escroc aux voitures de location déféré après une traque GPS

La Sûreté urbaine du Commissariat de Guédiawaye a déféré au parquet un individu spécialisé dans le détournement et la revente illicite de voitures de location. Le mis en cause, domicilié à Mbacké, avait loué une Citroën C4 dans un parking de Guédiawaye en juillet 2025 avant de disparaître avec le véhicule. Grâce au dispositif GPS, la voiture a été localisée à Diourbel chez un tiers à qui elle avait été frauduleusement cédée pour 2 000 000 FCFA.
 

Confronté par les enquêteurs à cinq autres victimes s'étant présentées spontanément au service, le suspect est passé aux aveux. Son mode opératoire consistait à louer des véhicules à Dakar pour les revendre à des connaissances établies à Touba.

Les acquéreurs, qui n'avaient pas vérifié la régularité des documents, ont été contraints de restituer les biens à leurs propriétaires légitimes pour éviter des poursuites. L'individu doit désormais répondre des chefs d'escroqueries multiples devant le procureur.
 

MS/NDARINFO
 


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