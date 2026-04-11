Guédiawaye : Un escroc aux voitures de location déféré après une traque GPS

La Sûreté urbaine du Commissariat de Guédiawaye a déféré au parquet un individu spécialisé dans le détournement et la revente illicite de voitures de location. Le mis en cause, domicilié à Mbacké, avait loué une Citroën C4 dans un parking de Guédiawaye en juillet 2025 avant de disparaître avec le véhicule. Grâce au dispositif GPS, la voiture a été localisée à Diourbel chez un tiers à qui elle avait été frauduleusement cédée pour 2 000 000 FCFA.





Confronté par les enquêteurs à cinq autres victimes s'étant présentées spontanément au service, le suspect est passé aux aveux. Son mode opératoire consistait à louer des véhicules à Dakar pour les revendre à des connaissances établies à Touba.



Les acquéreurs, qui n'avaient pas vérifié la régularité des documents, ont été contraints de restituer les biens à leurs propriétaires légitimes pour éviter des poursuites. L'individu doit désormais répondre des chefs d'escroqueries multiples devant le procureur.





MS/NDARINFO



