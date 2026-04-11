Transport : Les chauffeurs « Allo Dakar » demandent leur régularisation

L’association nationale des chauffeurs « Allo Dakar » (War Gaïndé) a organisé un point de presse à Thiès pour demander officiellement à l'État la régularisation du covoiturage au Sénégal. Le président de l'organisation, Abdoulaye Ndiaye, a profité de cette tribune pour remercier ses membres pour leur « comportement responsable » durant la récente grève des transporteurs routiers, soulignant que leurs services ont permis de pallier les difficultés de déplacement des populations, notamment lors de la fête de Pâques.





Selon les responsables de War Gaïndé, le secteur constitue un levier économique majeur employant plus de 50 000 jeunes à travers le territoire national. L'association exhorte le Président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre des Transports, Yankhoba Diémé, à instaurer un cadre légal pour cette activité.



Pour Abdoulaye Ndiaye, une régularisation permettrait de renforcer la sécurité routière et d'offrir aux acteurs un environnement de travail serein, exempt de tracasseries, tout en garantissant un service de qualité aux usagers qui leur accordent déjà une large confiance.





MS/NDARINFO



