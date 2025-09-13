Farba Ngom reste en détention, le juge ordonne son transfèrement à l’hôpital Le Dantec

Le Pool judiciaire financier (PJF) de Dakar a rendu une décision défavorable à l’endroit de Mouhamadou Ngom dit Farba. Dans une ordonnance notifiée ce vendredi 12 septembre 2025 à son pool d’avocats, le président du collège des juges d’instruction financiers du premier cabinet a rejeté la demande de mise en liberté provisoire du député-maire des Agnam. Le juge a également ordonné son transfèrement au Pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec de Dakar.



Face à cette décision, Me Baboucar Cissé, avocat à la Cour et conseil de Mouhamadou Ngom, a annoncé avoir interjeté appel contre l’ordonnance de refus et le transfèrement ordonné. Selon des sources proches du dossier, l’acte d’appel a été déposé le jour même de la notification de l’ordonnance, illustrant la promptitude et la détermination du pool d’avocats de Farba Ngom à contester une décision jugée défavorable à leur client.



Le document officiel, signé par le greffier de la Chambre de jugement du PJF, atteste formellement de l’introduction de cette procédure d’appel.



