Fonction publique : Olivier Boucal passe le témoin à Mamadou Lamine Dianté

Le ministre sortant de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, a officiellement transmis ses fonctions ce jeudi 4 juin 2026 à son successeur, Monsieur Mamadou Lamine Dianté.





À l’issue de sa mission au sein de l’Exécutif, Olivier Boucal a rendu grâce à Dieu et exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ainsi qu’au Premier ministre sortant, Ousmane Sonko, pour la confiance accordée durant ces deux années passées à la tête du département.





Il a souligné que leur vision commune avait permis d'impulser une nouvelle dynamique de réforme de l'action publique axée sur l'efficacité, la transparence et la modernisation de l'Administration publique. Saluant l'engagement, le professionnalisme et l'intelligence collective des agents de son ministère, il s'est félicité des réformes structurantes menées pour améliorer la gestion des ressources humaines de l'État et apaiser le climat social.





Félicitant chaleureusement Mamadou Lamine Dianté, Olivier Boucal a formulé des vœux sincères de réussite à son endroit, se disant convaincu que l'expérience de son successeur et sa maîtrise du dialogue social constitueront des atouts majeurs pour consolider les acquis.





MS/NI





