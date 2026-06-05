Transition au MASAE : Dr Cheikh Oumar Ba et Me Ousmane Diagne prennent le relais

La cérémonie officielle de passation de service au Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage s'est tenue ce vendredi, actant l’installation des nouvelles autorités dans leurs fonctions administratives.





À l’issue de cette rencontre solennelle, le Dr Cheikh Oumar Ba et Me Ousmane Diagne ont été officiellement installés dans leurs nouvelles charges, marquant ainsi une étape majeure dans la conduite des missions stratégiques assignées à ce département clé de l'économie nationale.





Cette tribune a également permis aux cadres et aux équipes techniques de saluer l’engagement républicain, le sens élevé du devoir ainsi que les nombreuses réalisations enregistrées sous la conduite des ministres sortants, le Dr Mabouba Diagne et le Dr Alpha Ba, durant les deux dernières années passées au service du secteur agricole, de l’élevage et de la souveraineté alimentaire.





La communauté administrative leur a adressé de sincères remerciements pour le travail accompli, tout en formulant des vœux de plein succès à la nouvelle équipe dans l’exercice de ses lourdes responsabilités au service du développement durable du Sénégal.





MS/NI





