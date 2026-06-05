Offensive politique : Sonko retrouve ses alliés de la Coalition APTE, ce vendredi

Le président du parti Pastef, Ousmane Sonko, préside ce vendredi une rencontre de la coalition APTE à l’hôtel Azalaï de Dakar, a appris Ndarinfo. Ce conclave s'inscrit dans le cadre des dynamiques entourant le Congrès du Pastef.





Réunissant les leaders de la coalition APTE, cette séance de travail à huis clos tenue à deux jours du Congrès, devrait permettre de tracer les grandes lignes stratégiques et de consolider les blocs d'alliances au moment où la scène politique nationale traverse une phase de profonde recomposition.





PASTEF – Les Patriotes annonce la signature d'une charte de fusion par une soixantaine de partis politiques et de mouvements citoyens qui rejoignent officiellement la formation.



La redynamisation en cours d'APTE est une réponse à l'assaut de la coalition "Diomaye Président" qui s'est inscrite depuis quelques jours dans une action de massification nationale.





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