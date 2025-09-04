Connectez-vous
Football : Abdoulaye Fall promet de meilleures conditions pour les Lions

Jeudi 4 Septembre 2025

Le nouveau président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, s’est engagé à améliorer les conditions de vie et de travail de l’équipe nationale, tout en préservant son standing.
 

”Nous ferons tout pour que les conditions s’améliorent. Nous serons à votre écoute”, a-t-il déclaré mercredi soir à l’hôtel Radisson de Diamniadio, lors d’une visite aux Lions après avoir assisté à leur entraînement.
 

Abdoulaye Fall, qui a pris ses fonctions mardi lors d’une passation de service avec Me Augustin Senghor, a indiqué avoir saisi le Trésor public pour anticiper le paiement des primes des joueurs. Il a également salué le travail de l’encadrement technique de l’équipe nationale.

 



